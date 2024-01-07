الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

هاني شاكر
هاني شاكر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا". 

إحالة الفنان هانى شاكر للمحاكمة لاتهامه بإزعاج النائب أحمد دياب

قررت نيابة شمال الجيزة إحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب، على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور.

 

تفاصيل نشوب حريق شقة سكنية بمنطقة المنيل ووفاة مُسنة

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة وفاة سيدة مسنة في حريق شقة سكنية بمنطقة المنيل.

 

عاشرها جنسيًا ورفض الزواج منها.. تفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية التحقيق في واقعة مقتل فتاة وخبير زراعي- صاحب شركة- في شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة.

 

ضبط قائد سيارة عرّض حياة المواطنين للخطر أعلى كوبرى أكتوبر

نجحت الأجهزة المختصة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

 

الفنان هاني شاكر سب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب وفاة سيدة مسنة فتاة خبير زراعي حدائق حلوان

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