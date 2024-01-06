عاشرها جنسيًا ورفض الزواج منها.. تفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة مقتل فتاة وخبير زراعي -صاحب شركة- في شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة.

وتبين أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم دفاعًا عن الشرف، حيث إن المجني عليها تمر بأزمة نفسية دفعتها للهروب من عائلتها في محافظة الفيوم، وكانت تحاول أن تنتحر ولكن المتوفي أقنعها بالعدول عن الفكرة والذهاب والحياة معه واستغل ضعفها وعاشرها دون أي علاقة مشروعة تربطهما وعاشت معه وترددت عليه فترة.

وعقب ذلك هاتفت المجني عليها شقيقتها وأخبرتها بما وصلت له وأخبرتها بمكانها، وهنا توجهت شقيقتها صحبة شقيقها وآخرين من العائلة وطلبوا من المتوفي الزواج بها لكنه رفض فتعدوا عليه بسلاح أبيض ومزقوا جسده وخلال مقاومتهم تعدت عليه شقيقة الفتاة بآلة حادة على رأسه فتهشمت أجزاء من الخلف منها.

وعقب أن تأكدوا من وفاة المجني عليه قام شقيقها بذبحها بجرح طعني في الرقبة فتوفيت في الحال.



ويكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم للقبض على المتهمين الرئيسيين، فى واقعة مقتل خبير زراعى وفتاة، داخل شقة بمنطقة المعصرة.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيقة الفتاة و3 أشخاص من المتورطين فى الواقعة.