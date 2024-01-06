إحالة الفنان هانى شاكر للمحاكمة لاتهامه بإزعاج النائب أحمد دياب

قررت نيابة شمال الجيزة، إحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب، على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور.

وكان المستشار محمد عثمان وكيلًا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني شاكر.

وجاء ذلك البلاغ على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور، وتعليق هاني شاكر على الحدث.

وذكر عثمان في بلاغه أنه وبتاريخ 5 يونيو فوجئ الجميع بمقطع صوتي تم اصطناعه وتخليقه واجتزاؤه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا بنشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قراراتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وتدار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.



بأن ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه، كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام ( مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث إن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث إن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع وتعرضه لأخطار.