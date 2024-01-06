تفاصيل نشوب حريق شقة سكنية بمنطقة المنيل ووفاة مُسنة

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة وفاة سيدة مسنة في حريق شقة سكنية بمنطقة المنيل.

تحقيقات النيابة في وفاة مسنة في منطقة المنيل

وأكد شهود العيان أن الحريق شب في الشقة السكنية وعندما أخطروا النجدة والحماية المدنية عن وجود الحريق وحاولوا إخماده كانت السيدة المسنة توفيت مختنقة من دخان الحريق ولم يتمكنوا من إسعافها.

كانت قد صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية، بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها إثر اندلاع حريق داخل عقار سكني، بمنطقة الروضة، كما أمرت بانتداب الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات، والتحرى حول الواقعة.



وتبين من التحقيقات الأولية أن العقار مكون من 5 طوابق، وأن الحريق شب بالطابق الأرضي من العقار، وأسفر عن مصرع سيدة تدعى "أم إبراهيم. م"65 سنة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه.



تلقت غرفة عمليات النجدة التابعة لمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في الطابق الأرضي داخل عقار مكون من 5 طوابق، بشارع مختار حجازي بمنطقة منيل الروضة التابعة لمحافظة القاهرة.



وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وفرض كرردون أمني لمنع امتداد اللهب إلى العقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع مسنة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر بالواقعة.