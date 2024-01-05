وفاة مُسنة فى اندلاع حريق داخل عقار سكنى بـ"المنيل"

توفيت مُسنة جراء اندلاع حريق في شقة سكنية داخل عقار مكون من 5 طوابق، بمنطقة منيل الروضة التابعة لمحافظة القاهرة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، التابعة لمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في الطابق الأرضي داخل عقار مكون من 5 طوابق، بشارع مختار حجازي، بمنطقة منيل الروضة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث رفقة 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول الحريق لمنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن مصرع مُسنة تدعى «أم ابراهيم. م»، 65 سنة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة.