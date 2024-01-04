انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع نسيج فى المرج

أمرت نيابة المرج الكلية بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مصنع نسيج وأقمشه بالمرج وإعداد تقرير مفصل لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق فى مصنع نسيج وأقمشة بمنطقة المرج قبل امتداده لمنازل مجاورة بعدما انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان البلاغ وتمت عملية الإخماد.

كانت البداية عندما تلقى مشرف عمليات القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد وثانى فى المرج وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وفرضت قوات الأمن كردون أمنى وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.