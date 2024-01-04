الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مصنع أقمشة فى النزهة

حريق مصنع أقمشة
حريق مصنع أقمشة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على  حريق شب فى مصنع أمام سنترال النزهة، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيًا وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة سنترال النزهة الحماية المدنية بالقاهرة شارع جسر السويس الحماية المدنية

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