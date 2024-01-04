السيطرة على حريق مصنع أقمشة فى النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب فى مصنع أمام سنترال النزهة، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيًا وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.