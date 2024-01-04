الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق داخل مصنع أقمشة أمام سنترال النزهة بجسر السويس

حريق
حريق

شب حريق داخل مصنع أقمشة أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا مفاده نشوب حريق داخل مصنع أقمشة، مكون من دور واحد أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا للسيطرة على النيران وإخمادها قبل تمددها إلى مناطق مجاورة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وجار إخطار الجهات المختصة لمعاينة الحادث ومباشرة التحقيقات فيه، وإعداد تقرير من سبب حدوث الحريق.

حريق مصنع أقمشة سيارات الإطفاء غرفة عمليات الحماية المدنية سنترال النزهة

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