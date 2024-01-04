حريق داخل مصنع أقمشة أمام سنترال النزهة بجسر السويس

شب حريق داخل مصنع أقمشة أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا مفاده نشوب حريق داخل مصنع أقمشة، مكون من دور واحد أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا للسيطرة على النيران وإخمادها قبل تمددها إلى مناطق مجاورة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وجار إخطار الجهات المختصة لمعاينة الحادث ومباشرة التحقيقات فيه، وإعداد تقرير من سبب حدوث الحريق.