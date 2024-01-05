إصابة شخصين فى حريق مصنع مواد كيماوية بكرداسة

أصيب شخصان فى حريق مصنع مواد كيميائية بمنطقة كرداسة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالمصنع.

وفور تلقي بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مصنع مواد كيميائية بنطاق دائرة قسم شرطة كرداسة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني في مكان البلاغ.

وقامت قوات الحماية المدنية بعمل طوق أمني في محيط البلاغ، وتجرى أعمال محاصرة ألسنة اللهب ومكافحة النيران ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وكشف الفحص الأولى بأن الحريق نشب على مساحة 300 متر بالطابق الأرضي، وتم إخماده ومنع خطر امتداده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.