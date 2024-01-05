الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حريق مصنع مواد كيماوية بكرداسة

حريق مصنع مواد كيماوية
حريق مصنع مواد كيماوية

أصيب شخصان فى حريق مصنع مواد كيميائية بمنطقة كرداسة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالمصنع.

وفور تلقي بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مصنع مواد كيميائية بنطاق دائرة قسم شرطة كرداسة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني في مكان البلاغ.

وقامت قوات الحماية المدنية بعمل طوق أمني في محيط البلاغ، وتجرى أعمال محاصرة ألسنة اللهب ومكافحة النيران ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وكشف الفحص الأولى بأن الحريق نشب على مساحة 300 متر بالطابق الأرضي، وتم إخماده ومنع خطر امتداده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق مصنع مواد كيماوية كرداسة مصنع الجيزة

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة جبل المكبر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عام التحدى.. اقتصاديون يكتبون «روشتة» حل أزمتى التضخم والدولار فى 2024

القسوة تدفع الابن لقتل والده بالقاهرة

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار