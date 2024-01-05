مصرع مواطن وبناته في حريق بمنزلهم في البدرشين

لقي مواطن وبناته الثلاثة مصرعهم وأصيب 2 من أسرة واحدة آثر حريق داخل منزل بقرية سقارة نطاق البدرشين وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل بعدما انتقلت سيارات الاطفاء الى المكان وتمت السيطرة عليه.

البداية بتلقي بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق مصرع أب و3 بنات، وأصيب 2 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويقوم رجال المعمل الجنائي بمعاينة الحريق.