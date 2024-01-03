السيطرة على حريق نشب بعقار فى أكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بالطابق الأرضي لعقار مكون من 4 طوابق في المنطقة السياحية بحدائق أكتوبر في الجيزة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا مفاده نشوب حريق عقار مكون من 4 طوابق في المنطقة السياحية بحدائق أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق نشب في الطابق الأرضي من العقار دون وقوع إصابات، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا للسيطرة على النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي العقار، حتى نجحت في السيطرة على الحريق.