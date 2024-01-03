الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب بعقار فى أكتوبر

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بالطابق الأرضي لعقار مكون من 4 طوابق في المنطقة السياحية بحدائق أكتوبر في الجيزة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا مفاده نشوب حريق عقار مكون من 4 طوابق في المنطقة السياحية بحدائق أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق نشب في الطابق الأرضي من العقار دون وقوع إصابات، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا للسيطرة على النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي العقار، حتى نجحت في السيطرة على الحريق.

الحماية المدنية حريق عقار حدائق أكتوبر الجيزة

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