الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

اليوم.. الحكم على متهم في "أحداث أبو النمرس"

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى

تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، اليوم الأربعاء، الحكم علي متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أبو النمرس".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

 

الدائرة الثانية ارهاب المستشار حمادة الصاوي الحكم أحداث أبو النمرس جرائم التجمهر

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