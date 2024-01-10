الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

9 مارس.. الحكم في بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008.

وتنص المادة الخامسة من القانون على أن تؤول إلى وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي: 

ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.

ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى عدم دستورية المادة الخامسة وزارة القوي العاملة والهجرة وزير القوى العاملة

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