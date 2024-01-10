الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم في "أحداث المنيب"

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، الحكم على متهم بأحداث المنيب بالسجن المشدد 10سنوات.

صدر الحكم  بعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجَّهت النيابة للمتهمين عدة تهم التجمهر، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

محكمة الجنايات الحكم المستشار حمادة الصاوي السجن المشدد 10سنوات إحراز أسلحة وذخيرة أحكام الدستور منع مؤسسات الدولة الحرية الشخصية

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