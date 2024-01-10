الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

"حدث ليلا"| مُدمن ينهي حياة أخيه ويشرع في قتل والده وتشريح جثة جواهرجي

جثة
جثة

شهدت الساعات الماضية عدد من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلا".

"صديقه حرّض على اختطافه".. تفاصيل سرقة مطرب شعبى شهير فى المنيا

جهود مكثفة وفريق من المباحث الجنائية على أعلى مستوى من إدارة البحث الجنائي بالمنيا، يسارعون الزمن لجمع المعلومات والتحريات، لكشف هوية تشكيل عصابي اختطف مطربًا شعبيًا شهيرًا، لسرقة كمية من المجوهرات، وقد ألقي القبض على عناصر العصابة وأقروا بارتكاب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التصريح بدفن ضحايا حادث تصادم الطريق الدائرى الأوسطى بحلوان

صرحت نيابة حلوان و15 مايو الكلية، بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى الطريق الأوسطي، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وبيان سبب الوفاة.

مُدمن ينهي حياة أخيه ويشرع في قتل والده بسبب "جُرعة"

كشفت التحريات الأولية، في حريق بشقة بالدرب الأحمر والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين، عن وجود شبهة جنائية.

ضبط مسجل وزوجته يسرقان بالإكراه في كرداسة وبولاق

استغل مسجل خطر وزوجته خبراتهما في مجال الإجرام، ليكونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وألقي القبض عليهما، وأقرا بتفاصيل جرائمهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القصة الكاملة لجريمة "الأطباق" بعين شمس

شهدت الأيام الماضية، جريمة قتل عندما أقدم عامل على قتل زميله بسبب خلافهما حول غسيل الأطباق أثناء عملهما على عربة فول بمنطقة عين شمس.

تشريح جثة جواهرجى عثر عليه داخل ترعة بأبوالنمرس

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة جواهرجي عثر على جثته داخل ترعة بأبوالنمرس وعرضه على الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير مفصل حول وفاته ووجود شبهة جنائية من عدمه.

المباحث الجنائية تشكيل عصابي مطرب ا شعبي ا الدرب الاحمر جريمة قتل

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة متهم فى "أحداث المطرية" لـ12 فبراير

تأجيل محاكمة مسئولين في الجمارك والعدل وآخرين بتهمة الرشوة لـ 14 فبراير

11 فبراير.. الحكم على المتهم الثانى فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج

بدء محاكمة مسئولين بالجمارك ووزارة العدل في قضية رشوة

السجن المشدد 3 سنوات لـ"ديلر الهيروين" بمدينة نصر

غدًا.. أولى جلسات محاكمة غادة والى فى قضية الفنان الروسى

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل 2 وترويع المواطنين فى المطرية

الأكثر قراءة

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا