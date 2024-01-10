"حدث ليلا"| مُدمن ينهي حياة أخيه ويشرع في قتل والده وتشريح جثة جواهرجي

شهدت الساعات الماضية عدد من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلا".

"صديقه حرّض على اختطافه".. تفاصيل سرقة مطرب شعبى شهير فى المنيا

جهود مكثفة وفريق من المباحث الجنائية على أعلى مستوى من إدارة البحث الجنائي بالمنيا، يسارعون الزمن لجمع المعلومات والتحريات، لكشف هوية تشكيل عصابي اختطف مطربًا شعبيًا شهيرًا، لسرقة كمية من المجوهرات، وقد ألقي القبض على عناصر العصابة وأقروا بارتكاب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التصريح بدفن ضحايا حادث تصادم الطريق الدائرى الأوسطى بحلوان

صرحت نيابة حلوان و15 مايو الكلية، بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى الطريق الأوسطي، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وبيان سبب الوفاة.

مُدمن ينهي حياة أخيه ويشرع في قتل والده بسبب "جُرعة"

كشفت التحريات الأولية، في حريق بشقة بالدرب الأحمر والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين، عن وجود شبهة جنائية.

ضبط مسجل وزوجته يسرقان بالإكراه في كرداسة وبولاق

استغل مسجل خطر وزوجته خبراتهما في مجال الإجرام، ليكونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وألقي القبض عليهما، وأقرا بتفاصيل جرائمهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القصة الكاملة لجريمة "الأطباق" بعين شمس

شهدت الأيام الماضية، جريمة قتل عندما أقدم عامل على قتل زميله بسبب خلافهما حول غسيل الأطباق أثناء عملهما على عربة فول بمنطقة عين شمس.

تشريح جثة جواهرجى عثر عليه داخل ترعة بأبوالنمرس

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة جواهرجي عثر على جثته داخل ترعة بأبوالنمرس وعرضه على الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير مفصل حول وفاته ووجود شبهة جنائية من عدمه.