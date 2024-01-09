الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

ضبط مسجل وزوجته يسرقان بالإكراه في كرداسة وبولاق

حبس
حبس

استغل مسجل خطر وزوجته خبراتهما في مجال الإجرام، ليكونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وألقي القبض عليهما، وأقرا بتفاصيل جرائمهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

المتهم وزوجته أدليا بتفاصيل عملية السرقة بالإكراه التي أوقعت بهما، قائلين إنهما يقومان بإيقاف قائدي مركبة التوكتوك، ويطلبان توصيلهما إلى مكان ما، وعقب انطلاق التوكتوك يفكران في المكان الذي يمكن فيه تنفيذ جريمتهما.

وأضاف المتهم وزوجته، أنه أثناء سيرهما وشعورهما بعدم تواجد المواطنين في المكان يقومان بإلقاء مادة كاوية حارقة على وجه سائق التوكتوك وعقب ذلك يلقيان بقائده خارجه ويستوليان عليه ويلوذان بالفرار.

 

وأقر المتهم وزوجته أنهما ارتكبا جريمتين بنفس الطريقة في مركز كرداسة، وأنهما أرشدا جهات التحقيق عن مكان بيعهما لمركبتي التوكتوك لدى عميلهما سيئي النية أحدهم زوج شقيقة المتهمة

 

كان قد تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وتم ضبط المتهمين الذي تبين أنهما مسجل خطر وزوجته.

عصابة حمادة وتوتو مسجل خطر وزوجته منطقة بولاق الدكرور بالجيزة جريمة السرقة بالإكراه قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

دفتر أحوال "الداخلية"|مقتل مرشح للعمودية بالدقهلية وكشف لغز جثة في المنوفية

"نزيف الأسفلت".. تفاصيل مصرع وإصابة 31 شخصا في حوادث متفرقة

"فلوس مخدرات".. ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من المال الحرام

سقوط 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بـ10 ملايين جنيه

"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال فى القاهرة بـ7 ملايين جنيه

وزير الداخلية يمنح 42 مواطنًا وبحرينية الجنسية ويُبعد أوزباكستانيًا عن البلاد

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

الأكثر قراءة

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

الباز: "المصريين عندهم مليارات الدولارات تحت البلاطة" (فيديو)

الباز يكشف كيف أثر اللاجئون على أسعار الإيجارات فى مصر (فيديو)

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل بطولة الوحدة بالإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا