ضبط مسجل وزوجته يسرقان بالإكراه في كرداسة وبولاق

استغل مسجل خطر وزوجته خبراتهما في مجال الإجرام، ليكونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وألقي القبض عليهما، وأقرا بتفاصيل جرائمهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم وزوجته أدليا بتفاصيل عملية السرقة بالإكراه التي أوقعت بهما، قائلين إنهما يقومان بإيقاف قائدي مركبة التوكتوك، ويطلبان توصيلهما إلى مكان ما، وعقب انطلاق التوكتوك يفكران في المكان الذي يمكن فيه تنفيذ جريمتهما.

وأضاف المتهم وزوجته، أنه أثناء سيرهما وشعورهما بعدم تواجد المواطنين في المكان يقومان بإلقاء مادة كاوية حارقة على وجه سائق التوكتوك وعقب ذلك يلقيان بقائده خارجه ويستوليان عليه ويلوذان بالفرار.

وأقر المتهم وزوجته أنهما ارتكبا جريمتين بنفس الطريقة في مركز كرداسة، وأنهما أرشدا جهات التحقيق عن مكان بيعهما لمركبتي التوكتوك لدى عميلهما سيئي النية أحدهم زوج شقيقة المتهمة

كان قد تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وتم ضبط المتهمين الذي تبين أنهما مسجل خطر وزوجته.