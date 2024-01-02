الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفاعًا عن شرف ابن عمه.. كواليس مقتل"محمد"على يد جاره ببولاق الدكرور

المجني عليه
المجني عليه

دفعته شهامته للتدخل وإنقاذ زوجة ابن عمه من قبضة 3 أشخاص انهالوا عليها بالضرب المبرح، بعدما تشاجرت معهم بسبب تعدي أحدهم بالضرب على نجلها الصغير، إلا أن المجني عليه لم يكن يدري أنه سيدفع حياته ثمنًا.

فوجئ المجني عليه بأحد المتهمين يُسدد له طعنة نافذة في الصدره سقط على إثرها قتيلًا وخرجت روحه إلي بارئها.

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قُتل دفاعًا عن زوجة إبن عمه

وبينما عقارب الساعة تُشير إلى التاسعة مساءً، وبينما يقف "محمد السيد" صاحب الـ25 عامًا ابن منطقة بولاق الدكرور، في محله الخاص تفاجأ بأحد جيرانه يهجم عليه ويتشاجر معه بسبب تدخله والدفاع عن زوجة ابن عمه وطفلها، حيث قام بتسديد ضربات متتالية له مستخدمًا سلاح أبيض "سكينًا".

حاول"محمد" الفرار من قبضة المتهمين لكنه لم يستطع فقد تلقى طعنة نافذة في الصدر ليسقط جثة هامدة أمام المارة.

المتهمين بيتوا النية للتخلص من "محمد"  

ابن عم المجني عليه روى لـ "الدستور"، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن المتهمين بيتوا النية للتخلص من" محمد" حيث قاموا بافتعال مشاجرة معه ومن ثم سدد له الطعنة النهائية التي أودت بحياته أمام الجميع، مطالبًا بالقصاص العادل وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة أحد المستشفيات يفيد باستقبال جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال الأمن لفحص البلاغ والوقوف على ملابساته، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، وبعد التحريات تبين أن شخصًا قام بقتل شاب يدعى "محمد السيد"، يبلغ من العمر 25 عامًا، خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال، اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "سكين" فأرداه قتيلا أمام مرى ومسمع من الجميع.

بتقنين الإجراءات وبإعداد الكمائن  تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وأداة الجريمة، ليقر بفعلته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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منطقة بولاق الدكرور زوجة إبن عمه سلاح أبيض سقط قتيلا طعنة نافذة

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