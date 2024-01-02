"طعنة في الصدر".. أول صور لشاب قُتل على يد جاره في بولاق الدكرور

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه "محمد السيد" والذي قُتل على يد شخص بطعنة نافذة في الصدر بمنطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة إحدى المستشفيات يفيد باستقبال جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال الأمن لفحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام، وبعد التحريات تبين أن شخص قام بقتل شاب يدعى "محمد السيد" يبلغ من العمر 25 عامًا خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "سكين" فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وأداة الجريمة ليقر بفعلته وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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