إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة فى بولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

البداية كانت بورود بلاغا بتسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، ووجود 5 أشخاص مصابين بالاختناق بينهم أطفال، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.