الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سحبت فلوس من حساب أمها".. فتاة تقفز من الطابق الـ10 من منزلها في بولاق

جثة فتاة
جثة فتاة

قفزت فتاة، اليوم الاثنين، من شرفة مسكنها بالطابق الـ10 في بولاق الدكرور بالجيزة، لخوفها من والدتها التي اكتشفت سحبها مبلغًا ماليًا من «الفيزا كارد» الخاصة بها.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة، وبسؤال والدة الفتاة قالت إنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، مشيرةً إلى أن الابنة خافت من عقابها كونها سحبت فلوس من «الفيزا كارد» دون علمها.

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وأضافت الأم، في أقوالها بالتحقيقات، أنه وصلها رسالة على تليفونها المحمول المربوط بحسابها البنكي، واكتشفت سحب مبلغ مالي منه دون علمها، ولدى شكها في ابنتها توجهت إلى البلكونة حيث قفزت منها.

ونٌقلت الفتاة إلى المستشفى، حيث ترقد في غرفة العناية المركزة، تصارع الموت، متأثرةً بالإصابات التي لحقت بها من كسور وكدمات ونزيف داخلي وخارجي بأماكن متفرقة من الجسم.

وطلبت النيابة، الاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة لسؤالها عن ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن.

بولاق الدكرور الجيزة النيابة العامة سحبت فلوس العناية المركزة

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