الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببولاق الدكرور

مشاجرة
مشاجرة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، في ضبط 10 متهمين بالبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء في المشاجرة التي دارت في منطقة بولاق الدكرور، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة من الجسد.

البداية، كانت بورود بلاغ لأجهزة الأمن بوجود مشاجرة وسقوط مصابين في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، إذ تبين أن كلا طرفي المشاجرة استعان بأنصاره وتبادلوا الضرب بالأسلحة البيضاء، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة وضبطت 10 متهمين.

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إخماد حريق شقة فى بولاق الدكرور

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وأفادت التحريات، بأن المشاجرة التي انتهت بإصابة 6 أشخاص، كانت بسبب إلقاء شخص القمامة بنهر الطريق العام في الشارع وإضرام النيران فيها، ما استدعى تدخل جاره وتبادلا الشتائم؛ ليتأتي كل طرف منهما بأقاربه ومعارفه.

مشاجرة بولاق الدكرور البلطجة الأسلحة البيضاء المشاجرة

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