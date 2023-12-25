الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأربعين بحي بولاق الدكرور

تطوير شارع الأربعين
تطوير شارع الأربعين بحي بولاق الدكرور

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع المدرجة ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير ورصف شارع الاربعين بطول ١ كم وهو أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الثلاثيني والمساكن بحي بولاق الدكرور.

تمهيد طبقة الطريق وتعديل المناسيب

ولفت محافظ الجيزة الى انه تم تمهيد طبقة الطريق وتعديل المناسيب الخاصه بالشارع الي جانب إجراء أعمال رفع كفاءة وتحسين ودعم خدمات المرافق الموجودة بالشارع من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء قبل تنفيذ أعمال الرصف وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالتعامل الحازم حيال التعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة من قبل المقاهي والكافيهات والمحال والمنشأت التجارية وتحقيق الإنضباط بالشارع وإزالة البروز التابعة للمحال المتعدية علي خط التنظيم في اطار أعمال رفع كفاءة الطريق والاستفادة بالمسطح العام له.

الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين

كما شدد المحافظ على الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وتكثيف حملات رفع الإشغالات بشارع الأربعين بالتعاون مع شرطة المرافق ومتابعه الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة وترشيد استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

وفي ذلك الإطار، أسفرت الحملات عن غلق وتشميع ٥ محال مخالفة ورفع ٥٠٠ حالة تعدي واشغال بشارع الأربعين مع التواجد الدوري لأجهزة الحي لضمان تحقيق الانضباط بالشارع.

وجاءت أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الاربعين بحي بولاق الدكرور بضبط مناسيب الشارع تنفيذا لأجندة المحافظة وتكليف المحافظ ببدء الرصف خلال أيام، مؤكدا على رئيس حي بولاق بمنع التعدي الطريق العام وأرصفة المشاة.

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شارع الاربعين بولاق الدكرور محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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