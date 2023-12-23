السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جرعة مخدرات وراء مصرع شاب فى بولاق الدكرور

جثة
جثة

باشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق في مصرع شاب، إثر تعاطية جرعة مخدرات زائدة في بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وأفادت التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فصرحت النيابة بدفن جثة الشاب.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور. 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب جرعة مخدرات زائدة بولاق الدكرور عدم وجود شبهة جنائية

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