جرعة مخدرات وراء مصرع شاب فى بولاق الدكرور

باشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق في مصرع شاب، إثر تعاطية جرعة مخدرات زائدة في بولاق الدكرور، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وأفادت التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فصرحت النيابة بدفن جثة الشاب.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.