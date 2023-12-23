قرار جديد من جهات التحقيق ضد المتهم بقتل صديقه فى الحوامدية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس مبيض محارة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الحوامدية.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع مبيض محارة قتل صديقه بالتعدي بالضرب عليه، لتعثره فى سداد ديونه في الحوامدية.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وقرر أن المتوفى مدين له بمبلغ مالى، وأنه دائم التهرب منه، وكان يطالبه عدة مرات باسترجاع المبلغ، وبحال تواجدهما بالشقة طالبه بالمبلغ المالى وحدثت مشادة كلامية بينهما، قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين، ولاذ بالفرار.

وكشفت التحقيقات عن أنه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالهرب.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم، بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم، ملك صديق المجنى عليه، مبيض محارة وله معلومات جنائية، ومقيم بالشقة محل البلاغ.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث، المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن المجنى عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ، وأنه دائم التردد عليه، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها مالك الشقة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.