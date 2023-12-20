تجديد حبس متهمين بقتل طالب فى العجوزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس متهمين بقتل طالب بالعجوزة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة طالب مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعني نافذ بالجسم وتوفي إثر إصابته.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن وقوع مشاجرة بين المتوفي وشقيقين بائع ملابس متجول "له معلومات جنائية"، وعامل مقيمين بدائرة القسم لاعتراضهما على وقوف المجني عليه أمام فرش الملابس الخاص بهما بالمنطقة سكنهم، فتعدى خلالها البائع على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.