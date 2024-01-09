الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

"فلوس مخدرات".. ضبط متهم بغسل مليون جنيه من المال الحرام

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر محافظة سوهاج 50 مليون جنيه تقريبا غسيل أموال

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