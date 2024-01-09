التصريح بدفن ضحايا حادث تصادم الطريق الدائري الاوسطي بحلوان

صرحت نيابة حلوان و15 مايو الكلية، بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى الطريق الأوسطي، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وبيان سبب الوفاة.

وارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد باتجاه التجمع، إلى 4 وفيات بينما أصيب 10 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف الوفيات إلى ثلاجة المستشفى؛ للتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وقام رجال المرور بمعاينة موقع الحادث، والعمل على إزالة آثاره، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين وجثث جراء الحادث أعلى الطريق الأوسطى قبل نفق الأوتوستراد القادم من التجمع.

وتوجهت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع 4 أشخاص، وإصابة 10 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق والاصطدام بالآخر ونقل رجال الإسعاف المصابين والجثث إلى المستشفيات، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.