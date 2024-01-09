الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

مُدمن ينهي حياة أخيه ويشرع في قتل والده بسبب "جُرعة"

حبس
حبس

كشفت التحريات الأولية، في حريق بشقة بالدرب الأحمر والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين، عن وجود شبهة جنائية.

«مُدمن» ينهي حياة أخيه ويشرع في قتل والده بسبب «جُرعة» 

وتبين إقدام شاب «مدمن» على إشعال النيران بالشقة بعدما رفض والده إعطائه مبلغ مالي لشراء بعض المخدرات، وعلى إثرها فتح أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل وأشعل النيران، لتتفحم الشقة بأكملها.

وأضافت التحريات، أن الحريق تسبب في تآكل كل محتويات الشقة، بسبب إشعال أحد الأبناء أسطوانة البوتاجاز كنوع من تهديد والده لدفع المبلغ، حتى نشب الحريق بالشقة، وأسفر عن مصرع شقيقه وإصابته هو ووالده.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر التلفيات التي تسبب بها الحريق وجرى إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

البداية، كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة باب الخلق خلف مديرية أمن القاهرة القديمة بالدرب الأحمر، حيث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 بالاختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمشاورات، ونقل المتوفي إلى مشرحة زينهم والمصابين بالاختناق تم نقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر العام لتلقي العلاج.

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