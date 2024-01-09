القصة الكاملة لجريمة "الأطباق" بعين شمس

شهدت الأيام الماضية، جريمة قتل عندما أقدم عامل على قتل زميله بسبب خلافهما حول غسيل الأطباق أثناء عملهما على عربة فول بمنطقة عين شمس.

وقال المتهم بقتل زميله ضحية غسيل الأطباق: "زميلي كان رامي عليا كل الشغل" مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه وأنهما أصدقاء منذ فترة وقررا إقامة مشروع من أجل الربح وهو عربة الفول وأثناء تواجد الزبائن تشاجرا معا بسبب الزحمة وطلبات الزبائن التي يتركني أقدمها بمفردي ووقت الشجار جرحت السكينة جسد صديقي لكني لم أقصد قتله".

وكشف شهود العيان في الواقعة، أن المجني عليه ذهب للمستشفى وتم إسعافه ثم عاد لعمله وفوجئوا أنه سقط على الأرض فاقدا للوعي ثم توفي، وتبين أن المجني عليه لقي مصرعه بسبب أن إصابته بالظهر أحدثت تهتك بالكلى والرئة؛ مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي حاد، ومن تم هبوط في الدورة الدموية والوفاة.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله عاملًا 23 عامًا، ومقيم بمحافظة الفيوم "مصاب بجرح طعني بالظهر" يعمل على عربة فول، وانتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهره، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل على عربة الفول بسبب خلافات بينهما.

كشفت التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهم بسبب مطالبة الأخير للأول بغسل الأطباق فنشبت بينهما مشاجرة على إثرها استل المتهم سكينًا وطعنه في صدره فأسقطه قتيلًا ثم لاذا بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.