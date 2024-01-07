الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لخلاف على تصليح "جزمة".. إحالة متهم باطلاق النارعلى عامل للمحاكمة

متهم
متهم

"بوظ لي الجزمة"، بتلك الكلمات أقر المتهم بالشروع في قتل عامل أحذية بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة، بالواقعة  موضحا أنه يوجد بينه وبين المجني عليه خلافات مالية، وتهرب من سدادها خلال الفترة السابقة علي الجريمة.

نتائج تحريات المباحث 

وتبين من التحقيقات، انه عقب تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل أحذية، مصاب بطلق ناري، وتبين أنه اثناء لقاء المجني عليه والمتهم، نشبت بينهم مشاجرة تطورت لإطلاق المتهم عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته صوب المجني عليه ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم 

وباعداد الاكمنة تم تحديد السيارة التي كانت بحوزة المتهم، وتبين أنها مستأجرة وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، مستقلا السيارة وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4  كيلوات جرام ومبلغ مالي

اعترافات المتهم 

وخلال التحقيقات اقر المتهم بالواقعة، باستخدام الطبنجة المضبوطة، وذلك بسبب خلافات علي تصليح جزمة ومبالغ مالية بينهم، وتابع انه قرر استخدام السلاح النار للشروع في قتل المجني عليه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته.

محكمة امن القاهرة النيابة العامة حكم حوادث الدستور سرقة قتل نصب

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