النيابة تطلب تحريات المباحث فى "حريق مصحة الشروق"

استعجلت النيابة العامة، اليوم الخميس، تحريات المباحث الجنائية فيحريق مصحة لعلاج الإدمان بمدينة الشروق، والتسبب في وفاة 3 نزلاء عن طريق الإهمال.

النيابة تطلب التحريات في حريق مصحة الشروق

وتبين من التحقيقات الأولية أن حريق المصحة أسفر عن إصابة 18 آخرين باختناق، لتقرر النيابة العامة حبس 4 من المتهمين بإدارة المصحة لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة والسكان بمدينة الشروق، 4 أيام احتياطيًا.

كان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت عملية الإخماد، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة النزلاء الثلاثة.

وفور تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.