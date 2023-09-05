سيدة تطالب بالطلاق للضرر بعد دخول زوجها مصحة لعلاج الإدمان

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية تحمل رقم “1855” لسنة 2023 تطالب فيها بالطلاق للضرر من زوجها بسبب تعاطيه المخدرات.

تفاصيل الدعوى أمام محكمة الأسرة

وقالت “بسمة السيد” في دعواها: مر على زواجنا سبع سنوات كاملة ومنذ الزواج وأنا أعيش معه حياة بائسة ليس لها طعم وكأنني أعيش معه في سجن فمنذ زواجنا وهو يتعدى علىّ بالضرب المبرح عدة مرات وبعد تدخل الجيران والأهل أعود له مرة أخرى حتى لا أتسبب في خراب البيت، فكانت كل مشاجرتنا بسبب اعتماده على معاش والديه في مصاريف منزلنا، فكان يعتمد اعتمادًا كاملًا عليهم، ولا يريد العمل ولا الإنفاق.

وتابعت الزوجة: فور وفاة والده اتجه للإدمان وتعاطي المواد المخدرة وبدون أي سبب قام بسلب كل مصوغاتي الذهبية لإنفاقها على المواد المخدرة وكان يجبرني على أخذ أموال من أشقائي، كما أجبرني أكثر من مرة على سرقة أموال والدته من غرفتها وعندما اكتشفت السرقة اتهمتني بأنني مَن أقوم بسرقتها وليس ابنها، وتوجه لمصحة علاج الإدمان أكثر من مرة، لكنه يخرج منها ويعود كما كان ومنذ فترة قام أحد أقاربه باصطحابه رغمًا عنه وقام باحتجازه في مستشفى علاج الإدمان وكان عندي أمل أن يتم شفاؤه.

وواصلت: لكن والدته فاض بها الكيل هى الأخرى من مصاريف أبنائنا وطردتنى من شقتها، مشيرة إلى أنها لن تتحمل مسئولياتنا مرة أخرى وعلىّ البحث عن عمل حتى أنفق على أبنائى فتوجهت بالفعل لمنزل أسرتي وعلمت بخروج زوجي من المصحة لأنه لم يستكمل علاجه وعاد كما هو وأسوأ ولم يسأل فىّ وفي أبنائه منذ أربعة أشهر ولذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية ضده لأطالب بالطلاق للضرر وطالبت بحقوقي وحقوق أبنائي وحررت عدة دعاوى قضائية ضده.