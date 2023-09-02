بعد 20 يومًا من الزفاف.. "سلوى" تطلب الخلع من "الزوج الخلوق": ابن أمه

لم تطق "سلوى" العيش في كنف زوجها أكثر من 20 يومًا، وقررت أن تلجأ لمحكمة الأسرة للانفصال؛ لأنها ترى أنه "عديم الشخصية" وأن "والدته هي صاحبة الكلمة في البيت".

وقالت "سلوى" في دعوى خلع رقم 1570 لسنة 2023:"تزوجت زواج تقليدي جدًا؛ فتقدم لخطبتي عن طريق أحد أقاربنا والجميع شكر في أخلاقه وتربيته، فلم أعترض واستمرت خطوبتنا لـ5 أشهر، لم أجد منه خلال تلك الفترة، إلّا كل خي، فكانت الأمور تسير على ما يرام حتى تمت زيجتنا في حفل رائع، بحضور كل الأهل والأصدقاء".

وأضافت:اكتشفت أنني تزوجت من شخص عديم الشخصية، والكلمة في البيت كلمة لوالدته، ما جعل الحياة معه صعبة؛ فلم أجده يتخذ أي قرار إلّا بعد الرجوع لأمه وأخذ رأيها وموافقتها حتى في أبسط الأمور".

وأوضحت:"ففي بدايه الأمر كنت أظن أنه أمر عادي، لكن اكتشفت أن والدته هي الآمر الناهي في البيت دون الرجوع لنا في أى شيء"، متابعة:"تحدثت معه أكثر من مرة، وطلبت منه أن تكون لنا حياتنا الشخصية، ولا يجب أن يتدخل فيها أحد، فاتهمني بأنني أحاول أن أفرق بينهم وبين أسرته وأبعده عنهم".

وواصلت:"بعد 20 يومًا من زواجنا حجزت أسبوع للسفر سويا في الغردقة، للاحتفال بعيد ميلاده هناك، فاكتشفت أن والدته معترضة؛ بسبب وفاه أحد أقاربها منذ أسبوع، ولا يجب السفر والاستمتاع، وأجبرت زوجي على الاتصال بالشركة وإلغاء الحجز".

واستطردت:"تشاجرت معه، وانهال علي بالضرب المبرح أمام والدته وأشقائه وطردني من منزل الزوجية، وغادرت ولم يسأل عني ولم يهتم لأمري منذ 6 أشهر"، موضحة:"عندما تدخل أحد أقاربي للحل، فوجئنا بعد رغبتهم في الصلح، لذلك لجأت للمحكمة لطلب الخلع منه، وحررت عدة دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقي وقائمة منقولاتي".