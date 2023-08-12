ظل تحت الأنقاض 3 أيام.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها: "بينام فى الشارع بعد الزلازل"

«كان الجميع يحسدني على الحياة الجميلة التي أعيش فيها وفجأة انقلبت حياتي رأسًا على عقب وتحولت إلى جحيم».. بهذه الكلمات بدأت "هيام. م"، 27 سنة، دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وتحمل رقم 492 لسنة 2023، وطالبت فيها بخلع زوجها بعد مروره بأزمة نفسية بسبب الزلزال.

وقالت الزوجة في مستهل حديثها لـ"الدستور": "متزوجة منذ 4 سنوات وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طفلة واحدة، وزوجي كان لديه مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة، وكان دائمًا يسافر للخارج لشراء معدات أو مواد خاصة بالمصنع، وكانت حياتنا مستقرة وهادئة للغاية حتى حدث الزلزال الذي أصاب تركيا وسوريا، ومن سوء الحظ كان زوجي حينها متواجدًا في تركيا وسقط العقار الذي كان يسكن فيه وظل تحت الأنقاض لمدة 3 أيام حتى تمكنت الأجهزة الأمنية هناك من إخراجه وتلقى العلاج في أحد المستشفيات".

وتابعت هيام: "وبعد فترة بسيطة عاد لمصر وكأنه شخص آخر لم أكن أعرفه من قبل، وكأنه أصيب بصدمة نفسية وفقد التعامل مع كل من حوله حتى أنا وبنته، وأصبح يوميًا يتركني أنا وابنته وينام في الشارع ويرفض النوم في الشقة أو تحت أي سقف خرساني نهائيًا بالإضافة إلى امتناعه عن الذهاب للمصنع حتى باع نصيبه لشريكه الآخر.. حاولت التحدث معه محاولة تهدئته وطلبت منه التوجه للذهاب لطبيب نفسي، لكن بلا جدوى، وكان ينتهي النقاش بضرب مبرح من جانبه".

واختتمت الزوجة: «لجأت لأهلي لإنقاذ الموقف، لكن الجميع لم يستطيعوا إقناعه بالذهاب للطبيب لتلقي العلاج، بالإضافة إلى تدهور حالته للغاية، وأصبح يصرخ طوال الوقت وكأنه يشاهد أشياء أمامه، حتى أصبنا أنا وطفلتي بالفزع ولم نستطع تحمل أفعاله، وبالنهاية حضر أهله وأخذوه بمنزلهم، ومنذ شهور ونحن بهذا الوضع، حتى لجأت للمحكمة لخلعه».