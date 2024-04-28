هل اقتربت صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب فى غزة؟.. خبير يوضح (فيديو)

أكد الكاتب والباحث السياسي أمير مخول، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن هناك تحولًا في الرأي العام يتجه نحو قبول أولوية صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة.

وأشار "مخول" خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المرحلة القادمة ستكون حرجة، وأن مستقبل صفقة تبادل الأسرى في غزة يعتبر مصيريًا، كما يُلاحظ أيضًا تحولًا في الرأي العام حيث يتزايد التأييد لأولوية هذه الصفقة.

وفيما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أكد "مخول" أنه لا يمكنه مواجهة الضغط الشعبي، وأن اليمين وأقصى اليمين لن يقوموا بحل الحكومة في أي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أنه ليس لديهم بدائل للحكومة الحالية،

واختتم بالقول إن الرأي العام يتجه نحو قبول الصفقة على حساب استمرار الحرب.