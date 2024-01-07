التحقيق مع بائع فول متهم بقتل عامل فى عين شمس

تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في مقتل عامل على يد بائع فول بعين شمس، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التحقيق مع بائع فول متهم بقتل عامل في عين شمس

كان قد تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل مصاب بجرح طعني بالظهر، يعمل على عربة فول، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهره.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وبعد الفحص والتحريات تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وزميله بالعمل، بسبب مطالبة المجني عليه بغسل الأطباق، ونشبت بينهما مشاجرة على إثرها استل سكينًا وطعنه في صدره وأرداه قتيلًا ثم لاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجاني، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.