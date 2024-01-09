الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

حلم الثراء السريع".. تفاصيل ضبط متهم حاول تهريب مبالغ مالية لشراء الذهب من الخليج

حبس
حبس

في سبيل الثراء السريع، وضع شخص خطة لجلب الذهب من الخليج والاستفادة من فرق السعر في القاهرة، وجمع المبالغ المالية لتنفيذ الخطة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استطاع جمع 14 ألف دولار و120 ألف ريال سعودي و5 آلاف درهم إماراتي، وقرر التوجه لمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد وضعهم في شنطة سفر صغيرة، وفي اعتقاده أنه لن يتم تفتيش الشنطة، وكان ينتوي الهروب بهم خارج مصر لشراء ذهب.

بداية الواقعة 

البداية عندما ألقت سلطات مطار القاهرة ورجال الجمارك ومباحث المطار، القبض على صاحب شركة قطع غيار في مطار القاهرة، خلال توجهه إلى دبي وبحوزته مبالغ مالية كبيرة أخفاها داخل جيوب سرية في حقيبته وفي حذاء يرتديه.

اعترافات المتهم

وخلال التحقيقات، أقر المتهم أنه حاول تهريب المبالغ المالية، بغرض شراء سبائك ذهب للإتجار فيها داخل البلاد، وكان لا يعلم أنه سيتم القبض عليه، وقال إن الحكومة سمحت بشراء الذهب من الخليج، ولا يعلم لماذا يتم القبض عليه. 

قرارات النيابة 

وبتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضابط مجري التحريات للاستماع لأقواله حول الواقعة.

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