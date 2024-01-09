"صديقه حرض على اختطافه".. تفاصيل سرقة مطرب شعبي شهير في المنيا

جهود مكثفة وفريق من المباحث الجنائية على أعلى مستوى من إدارة البحث الجنائي بالمنيا، يسارعون الزمن لجمع المعلومات والتحريات، لكشف هوية تشكيل عصابي اختطفوا مطرب شعبي شهير، لسرقة كمية من المجوهرات، وقد ألقي القبض على عناصر العصابة وأقروا بارتكاب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

6 متهمين بينهم 4 مسجلين خطر، قالوا إنهم استوقفوا المجني عليه أثناء استقلاله سيارة ملاكي بصحبة صديق له، حال تواجدهم بمدينة المنيا، وأوضح المتهمين أنهم انتحلوا صفة رجال شرطة وتم إنزال المجني عليه ومرافقه من السيارة.

وأضاف المتهمين أنهم اصطحبوا الفنان الشعبي الذي كان بحوزه كمية من المجوهرات، إلى الميكروباص، ثم انطلقوا سريعا إلى أحد المناطق الصحراوية وعقب ذلك استولوا على الذهب وتركوا المطرب الشعبي الضحية ولاذوا بالفرار.

صديق السوء الذي كان بصحبة المجني عليه المطرب الشهير كان كلمة السر، فهو من أرشد عن المجني عليه، وشارك المتهمين في سرقته والاستيلاء على مجوهراته وقاسمهم حصيلة السرقات، التي قاموا بالتصرف فيها بالبيع إلى عميل سيء النية.

بلاغ بخطف مطرب

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول المنيا بمديرية أمن المنيا من (مطرب شعبى) بأنه حال استقلاله وصديقه سيارة ملاكى "مستأجرة" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) متجهين لبيع كمية من المشغولات الذهبية، وحال سيرهم بدائرة القسم استوقفتهم سيارة "ميكروباص" يستقلها (4) أشخاص "مجهولين" مدعيين أنهم "رجال شرطة" واصطحبوه وبحوزته المشغولات الذهبية المشار إليها داخل "الميكروباص" وتوجهوا به إلى أحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان المنيا واستولوا على المصوغات منه، وقاموا بإنزاله عقب ذلك ولاذوا بالهرب.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية ومن بينهم سائق السيارة "المستأجرة" مرافق المجنى عليه) وتم القبض عليهم جميعا وأحيلوا إلى النيابة التي أصدرت قرارا بحبسهم.