الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم قتل مبيض محارة بالمنيا

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات ضبط المتهم يقتل مبيض محارة بسبب "لعب العيال" بالمنيا.

تبلغ لقسم شرطة ملوى من أحد المستشفيات باستقباله جثة مبيض محارة وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالانتقال وسؤال شقيقه اتهم طالب بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" وتبين إصابته بجرح بفروة الرأس.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سلاح أبيض لهو الأطفال خلافات الجيرة فروة الرأس مبيض محارة

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