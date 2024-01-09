تشريح جثة جواهرجى عثر عليه داخل ترعة بأبوالنمرس

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة جواهرجي عثر على جثته داخل ترعة بأبوالنمرس وعرضه على الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير مفصل حول وفاته ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة جواهرجي ملقاة في أحد المصارف.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بطريق البحارة جنوب المحافظة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الجنوب وعثر على جثة تاجر مصوغات ذهبية- يمتلك محلا بمركز أبوالنمرس- مبلغ بتغيبه يرتدي ملابسه.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود عيان مع تفريغ محتوى الكاميرات بخط السير لكشف ملابسات الواقعة مع إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.