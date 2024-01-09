الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

"مكنش قصدي".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المنوفية

متهم
متهم

أقر المتهم بقتل جاره بمركز تلا بمحافظة المنوفية أمام جهات التحقيق بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه بعدم قصد مبررا حدوث مشادة كلامية نشبت بينهم على سلالم العقار محل سكنهما فقام بدفعه فسقط من على الدرج جثة هامدة.


وتابع المتهم، فاغتمر في ذهنه التخلص من جثته خشيا من  القبض عليه وقام بوضع المجني عليه داخل جوالين بلاستيك وألقى به داخل مصرف قريب من محل الواقعة.

وأمرت  النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

 

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 وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات بلاغ ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بغياب زوجها موظف بالمعاش، عن مسكنهما.

عقب تقنين الإجراءات، تبين أن مزارع وراء تغييه وتم ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر.

مشادة كلامية تلا المنوفية جثة هامدة الصفة التشريحية

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