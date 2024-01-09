الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

حوادث

حجز الحكم على سيدة بتهمة قتل زوجها في البدرشين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بحجز محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 14 فبراير الجاري للحكم.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل السيد جبر رئيس الجلسة، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد المالك، وعنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبد العزيز محمد مناع، ورأفت عبد التواب أحمد.

ونص أمر إحالة المتهمين في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية 2805، على توجيه تهمة القتل العمد لـ"محمد. ع" عامل- 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل.

وأوضح أمر الإحالة أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما، فقدم المتهم الأول "محمد" للمتهمة الثانية "دينا" عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة.

جنايات الجيزة محاكمة سيدة جنايات البدرشين

مواد متعلقة

سرقة 400 ألف جنيه من شركة بالجيزة.. والنيابة تحيله للمحاكمة

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بنزلة السمان

لخلاف على الأجرة.. إحالة المتهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس للجنايات

إخماد حريق شقة فى 6 أكتوبر

غرفة سرية و100 مليون جنيه.. عصابة المليونيرات في قبضة أمن الجيزة

"ورقة بخط اليد" تثير الجدل في محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

العثور على جثة شاب أمام مول بأكتوبر

تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمى بكر لـ29 يناير

الأكثر قراءة

"الشيوخ" يوافق على استقالة سامح عاشور.. والأخير: استقلت لخوض انتخابات "المحامين"

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

عاجل.. إصابة 30 جنديًا إسرائيليًا جراء انفجار شاحنة بالمواد المتفجرة

سببان وراء رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع بيراميدز

بتبيع مناديل.. اعترافات صادمة للمتهم بسحل ابنته فى وسط البلد

وزير التعليم: إستراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان