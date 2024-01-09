حجز الحكم على سيدة بتهمة قتل زوجها في البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بحجز محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 14 فبراير الجاري للحكم.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل السيد جبر رئيس الجلسة، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد المالك، وعنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبد العزيز محمد مناع، ورأفت عبد التواب أحمد.

ونص أمر إحالة المتهمين في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية 2805، على توجيه تهمة القتل العمد لـ"محمد. ع" عامل- 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل.

وأوضح أمر الإحالة أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما، فقدم المتهم الأول "محمد" للمتهمة الثانية "دينا" عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة.