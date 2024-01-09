لخلاف على الأجرة.. إحالة المتهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس للجنايات

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بالشروع في قتل سائق بسبب الخلاف على الأجرة إلى المحاكمة الجنائية بأبو النمرس.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه بسبب مشادة كلامية نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، متعلقة بأجرة التوصيل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر خلالها سلاحا أبيضا، واعتدى على السائق، مما أدى إلى إصابته، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، مؤكدا أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة وأنه كان يدافع عن نفسه.

بلاغ عن الواقعة

تلقت الجهات المختصة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وسائق، بسبب الخلاف على أجرة التوصيل، مما دفع العامل للاعتداء على السائق بسلاح أبيض وإصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.