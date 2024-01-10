الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي 9 مارس

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.

 

وتنص المادة 54 من القانون على أنه: «يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا».

المحكمة الدستورية العليا الدعوى بالحكم قانون التعاون الزراعى المحكمة الابتدائية

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