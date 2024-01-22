ضبط 5 قضايا تهريب بضائع وحيازة مخدرات.. و2445 مخالفة مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 5 قضايا تهريب بضائع وحيازة مخدرات.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2445) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (230) حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 27 قضية تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.