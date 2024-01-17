أمن المنافذ يضبط 11 قضية تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 قضية تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبي، كما تم ضبط 2459 مخالفة مرورية متنوعة، و42 قضية في مجال الأمن العام

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 280 حكما قضائيًا متنوعًا، كما تم ضبط 3 قضايا تزوير في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.