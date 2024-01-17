ضبط عاطل ونجله لتزويرهما محررات رسمية وشهادات دراسية بالمنيا

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية في ضبط عاطل ونجله لتزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية في المنيا.

وكانت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية اسفرت عن ضبط "أحد الأشخاص ونجله- مقيمين بمحافظة المنيا- لأحدهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما فى قضية تزوير" لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وترويجها على موقع "فيسبوك".

وبحوزتهما "3 أكلاشيه متنوع- الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير- عدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزويرمنسوبة للعديد من الجهات- عدد من الكارنيهات الخام معدة للاستخدام في الطباعة وبعض الأوراق التي تستخدم في تزوير شهادات المؤهلات الدراسية" وكذا "طبنجة صوت و2 خزينة مختلفة الأحجام وطلقات صوت- 4 هواتف محمولة"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.