الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

ألقى رجال الأمن، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

جرى استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رجال الامن أعمال الحفر والتنقيب الاثار النيابة معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق

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