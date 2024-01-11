الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب منزل وعاملين تشاجروا بسبب التنقيب عن الآثار فى حلوان

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، صاحب منزل وعاملين تشاجروا أثناء الاتفاق على التنقيب عن الآثار داخل منزل ملك الأول بمدينة حلوان.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بنشوب مشاجرة، بين عدد من الأشخاص بمنطقة العزبة القبلية، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين صاحب منزل وآخرين، بسبب خلافات بينهم حول الاتفاق على التنقيب عن آثار داخل المنزل ملك المتهم الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة صاحب منزل عاملين التنقيب عن الآثار حلوان

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