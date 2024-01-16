دفتر أحوال وزارة الداخلية| شنق كلب في سوهاج.. وغسيل أموال بـ20 مليون جنيه

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

"الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

النصب على سائح في باب الشعرية

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن ادعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب واستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة.

غسل 20 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

شنق كلب في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبرموقع فيس بوك متضمنًا قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه بسوهاج وضبط مرتكبي الواقعة.

مخدرات وسلاح وأحكام

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، خلال حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة (268) قضية مخدرات، (139) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84031) حكما قضائيا متنوعا.

تجار النقد الأجنبي في عابددين

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لاتهامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

سرقة حقيبة أموال في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائقَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، بتهمة بسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالي) من مالك شركة حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.